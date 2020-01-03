Ножевая атака под Парижем: четверо ранены, нападавший – застрелен

Нападение произошло в парке города Вильжюиф

В пятницу, 3 января, во Франции полицией был застрелен мужчина, ранивший ножом четверо человек. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в городе Вильжюиф, который находится в 7 км от Парижа. Нападавший скончался после того, как полиция подстрелила его не месте происшествия – в городском парке.

Согласно некоторым данным, нападавший пытался сбежать от правоохранителей, также сообщается, что на нем был жилет со взрывчаткой.

По предварительным данным, четыре человека получили ножевые ранения, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Полиция советует людям избегать мест, расположенных рядом с муниципальным парком Верхний Брюер, так как операция правоохранителей все еще продолжается.

Как ранее сообщал Фокус: