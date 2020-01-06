В Венесуэле власть и оппозиция избрали отдельных глав парламента

2020-01-06 21:51:59

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Евросоюз и США считают Хуана Гуайдо законным главой парламента Венесуэлы

Провластный депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы, после того как лидера оппозиции Хуана Гуайдо и некоторых его сторонников не пустили в здание парламента.

Об этом сообщает Reuters.

Войска не позволили лидеру оппозиции Гуайдо войти в парламент, поскольку, как предполагалось, он будет переизбран на пост главы парламента.

Оппозиция провела свое собрание в здании редакции местной газеты, после того как не смогли попасть в парламент. За его кандидатуру проголосовали сто депутатов. 

"Сегодня диктатура совершила еще одну ошибку. Сегодня мы вновь победили планы диктатуры", – заявил Гуайдо.

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Гуайдо с победой.

"Политические партии Венесуэлы объединились в решительном проявлении единства, чтобы поддержать переизбрание Хуана Гуайдо. Ни бандиты режима, ни тюремные камеры, ни взяточничество, ни запугивание не могут подорвать волю венесуэльского народа", – заявил Помпео.

Европейский Союз считает, что выборы главы парламента были проведены с серьезными нарушениями и вопреки конституции страны. Исходя из этого, ЕС продолжает считать Хуана Гуайдо легитимным президентом парламента Венесуэлы, сказано в заявлении Евросоюза.
 

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