В Венесуэле власть и оппозиция избрали отдельных глав парламента
2020-01-06 21:51:59
Евросоюз и США считают Хуана Гуайдо законным главой парламента Венесуэлы
Провластный депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы, после того как лидера оппозиции Хуана Гуайдо и некоторых его сторонников не пустили в здание парламента.
Об этом сообщает Reuters.
Войска не позволили лидеру оппозиции Гуайдо войти в парламент, поскольку, как предполагалось, он будет переизбран на пост главы парламента.
Оппозиция провела свое собрание в здании редакции местной газеты, после того как не смогли попасть в парламент. За его кандидатуру проголосовали сто депутатов.
"Сегодня диктатура совершила еще одну ошибку. Сегодня мы вновь победили планы диктатуры", – заявил Гуайдо.
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Гуайдо с победой.
"Политические партии Венесуэлы объединились в решительном проявлении единства, чтобы поддержать переизбрание Хуана Гуайдо. Ни бандиты режима, ни тюремные камеры, ни взяточничество, ни запугивание не могут подорвать волю венесуэльского народа", – заявил Помпео.
Европейский Союз считает, что выборы главы парламента были проведены с серьезными нарушениями и вопреки конституции страны. Исходя из этого, ЕС продолжает считать Хуана Гуайдо легитимным президентом парламента Венесуэлы, сказано в заявлении Евросоюза.
Как ранее сообщал Фокус:
- Массовые протесты начались в Венесуэле в ночь на 23 января 2019 года. Инициатором акций протеста стал Хуан Гуайдо, который назначил себя исполняющим обязанности главы государства.
- 30 апреля Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Николаса Мадуро и заявил, что венесуэльская армия встала на его сторону.
- В Организации объединенных наций призвали власти Венесуэлы не принимать силу против демонстрантов.
- Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране была подавлена очередная попытка государственного переворота.
- Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что при необходимости Соединенные Штаты готовы задействовать свою армию для преодоления кризиса в Венесуэле.