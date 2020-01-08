В Дубаи открыли музей селфи: вход 15 долларов

В музее обещают, что интерьер залов будут менять каждые несколько месяцев

В Дубаи (ОАЭ) открылся музей селфи под названием "Королевство селфи". Помещение состоит из 15 залов, в которых можно сделать оригинальные фотографии, пишет russianemirates.com.

Отмечается, что в комнатах-фотостудиях имеется профессиональное освещение и креативное оформление.

В музее обещают, что интерьер залов будут менять каждые несколько месяцев. Также в помещении планируются выставки художников, будут проводиться различные арт-мероприятия и тематические вечеринки.

Стоимость посещения музея примерно 15 долларов. Музей работает ежедневно с 11 до 20 часов.

Стоит отметить, в 2018 году на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе также открыли музей селфи, но там вход стоит 25 долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в Броварах Киевской области 14-летний школьник пытался сделать селфи над пешеходным мостом и взялся за опоры под кабелем с напряжением в 27 тыс. вольт. Подросток оказался в реанимации с 70% ожогов тела.

А в Киеве девочка выпала с 13 этажа, пытаясь сделать селфи.

Исследователи из Массачусетского технологического института и компании IBM создали генератор изображений, обученный на 45 000 портретов известных художников - от Рембрандта до Тициана и Ван Гога. Его работу можно проверить на сайте aiportraits.com, превратив свое селфи в изысканный портрет.