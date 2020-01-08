США заранее знали об иранском ракетном ударе, – CNN

Американская разведка отслеживала перемещения иранской военной техники в течение последних нескольких дней

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди заявил, что заранее получил предупреждение от властей Ирана о готовящемся ракетном ударе по базам США и предупредил об этом американскую сторону. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, Иран сообщил официальному Бакдаду к каким базам не стоит приближаться.

Также сообщается, что американская разведка отслеживала перемещения иранской военной техники, в том числе дронов и баллистических ракет, в течение последних нескольких дней.

Напомним, что Ирак, Великобритания, Австралия, Канади и США заявили, что в результате ракетных ударов Ирана, никто из военных не был убит или ранен. Президент США Дональд Трамп сразу после ударов написал в Twitter, что "все хорошо". По его словам, предварительных сообщений о жертвах не было. Также стало известно, что Трамп планировал обращение к нации, но отложил его из-за отсутствия пострадавших и погибших на американских базах.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф охарактеризовал ракетные удары, как "пропорциональные меры в целях самообороны", а не как акт войны. А глава Минобороны Ирана не исключил дополнительных действий против США в зависимости от их ответа.

Другие официальные представители Ирана сообщили государственными СМИ, что, по меньшей мере, 80 американцев были убиты в результате ударов и эти потери якобы скрывают от общественности. Никаких доказательств информации предоставлено не было.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.