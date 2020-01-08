США заранее знали об иранском ракетном ударе, – CNN
2020-01-08 16:25:21
Американская разведка отслеживала перемещения иранской военной техники в течение последних нескольких дней
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди заявил, что заранее получил предупреждение от властей Ирана о готовящемся ракетном ударе по базам США и предупредил об этом американскую сторону. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По информации издания, Иран сообщил официальному Бакдаду к каким базам не стоит приближаться.
Также сообщается, что американская разведка отслеживала перемещения иранской военной техники, в том числе дронов и баллистических ракет, в течение последних нескольких дней.
Напомним, что Ирак, Великобритания, Австралия, Канади и США заявили, что в результате ракетных ударов Ирана, никто из военных не был убит или ранен. Президент США Дональд Трамп сразу после ударов написал в Twitter, что "все хорошо". По его словам, предварительных сообщений о жертвах не было. Также стало известно, что Трамп планировал обращение к нации, но отложил его из-за отсутствия пострадавших и погибших на американских базах.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф охарактеризовал ракетные удары, как "пропорциональные меры в целях самообороны", а не как акт войны. А глава Минобороны Ирана не исключил дополнительных действий против США в зависимости от их ответа.
Другие официальные представители Ирана сообщили государственными СМИ, что, по меньшей мере, 80 американцев были убиты в результате ударов и эти потери якобы скрывают от общественности. Никаких доказательств информации предоставлено не было.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.
- Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.