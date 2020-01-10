Венгрия будет бесплатно лечить от бесплодия, чтобы увеличить население страны

Премьер-министр представил ряд мер для увеличения численности населения

В Венгрии собираются бесплатно лечить граждан от бесплодия, чтобы увеличить численность населения страны. Об этом сообщи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ВВС.

По его словам, рождаемость имеет "стратегическое значение". В прошлом месяце под государственный контроль было передано шесть клиник по лечению бесплодия. Согласно статистике, в Венгрии население страны неуклонно сокращается на протяжении последних четырех десятилетий.

Так, в стране бесплатное лечение бесплодия будет предоставляться с 1 февраля, но пока остается неясным, кто именно будет иметь право на бесплатные медицинские услуги.

Орбан также подчеркнул, что правительство рассматривает вопрос об освобождении от подоходного налога женщин, у которых трое и более детей. Уже с января налоговые льготы получили лица, имеющие по меньшей мере троих детей.

Премьер заявил, что правительство должно "потратить как можно больше денег на поддержку семьи и детей". Затем Орбан высказал крайне правую теорию "великой замены", согласно которой европейские народы постепенно будут заменены представителями других наций.

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