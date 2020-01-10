Лоукост Ernest Airlines прекращает полеты. Украинцы не могут вылететь из Неаполя

Все четыре самолета Ernest Airlines прекратили выполнение рейсов авиакомпании

Лицензия итальянской авиакомпании Ernest Airlines будет остановлена с 13 января.

Об этом сообщает Итальянское управление гражданской авиации ENAC.

В ENAC отметили, что лоукост прекратит все перелеты с наступлением 00:01 понедельника 13 января.

Регулятор попросил клиентов авиакомпании, которые купили билеты на рейсы после этой даты, не приезжать в аэропорт, а связаться с лоукостом для решение вопроса.

О приостановке лицензии Ernest Airlines авиационные власти Италии сообщили еще 29 декабря 2019 года. Компании разрешили выполнить рейсы в пиковый период зимних праздников.

Лоукосту также дали время для предоставления гарантий, предусмотренных правилами ЕС, чтобы восстановить действие лицензии. При этом приостановка лицензии не связана с вопросами безопасности.

В настоящее время все четыре самолета Ernest Airlines прекратили выполнение рейсов авиакомпании. A320 EI-LIN с 3 января находится в Аммане, A320 EI-GCC с 4 января в Неаполе, A320 EI-LIX с 6 января в Тарб-Лурд-Пиренеи, A319 EI-FVG с 10 января в Шенноне, пишет avianews.com.

По данным издания, 9 января Ernest Airlines выполнил только один рейс в Украину: из Бергамо в Киев и рейс Киев-Неаполь, который совершил Boeing 737-800 с регистрацией EC-MTV стороннего авиаперевозчика AlbaStar.

Также 10 января Ernest Airlines отменил все рейсы в Киев и один рейс во Львов, свидетельствует информация онлайн-табло воздушных ворот. Два рейса во Львов – из Неаполя и Бергамо пока значатся как задержанные.

Кроме того, 160 пассажиров не могут вернуться в Украину. Об этом рассказал турист Сохненко Антон, который ждет вылета в Италии, пишет Информатор.

"Стоят пожилые люди и люди с детьми! Задержку аргументируют тем, что Украина не пускает самолет в свое воздушное пространство! Нас обманули работники аэропорта и попросили забрать багаж! Сейчас нет возможности долго писать, едем в Рим, будем пробовать лететь оттуда!", – написал Антон.

С этой же проблемой столкнулся и юрист-консультант Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) Владимир Беленький, написал он на своей странице в Facebook. По его данным, аэропорт "Киев" отказывается принимать самолет авиакомпании Ernest из-за долгов.

Как сообщал Фокус:

Из аэропорта "Киев" (Жуляны) с 19 октября 2018 года начали летать новые рейсы итальянской авиакомпании Ernest Airlines в Рим и Милан.

Недавно комиссия Госавиаслужбы одобрила заявки авиакомпании SkyUp на регулярные маршруты из Львова, Запорожья и Харькова в Стамбул. Компания может летать по этим направлением с 1 марта 2020 года с частотой до четырех раз в неделю.