Акцию проводили против климатических изменений

Знаменитый голливудский актер Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме "Джокер", был задержан во время митинга против климатических изменений. Об этом сообщает телеканал CNN.

Митинг состоялся в пятницу, 10 января, в Вашингтоне. В нем приняли участие сотни людей. Организатором выступила актриса и активистка Джейн Фонда.

В частности, Феникс выступил с речью о влиянии мясной и молочной промышленности на изменение климата.

За незаконную демонстрацию были задержаны 147 человек, среди которых и Феникс. Также на акции присутствовали актер Мартин Шин, который также был задержан, Мэгги Джилленхол и Сьюзан Сарандон.

Как ранее сообщал Фокус:

Хоакин Феникс получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер драматического кино" за роль в "Джокере".

Джокер Тода Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли стал самым кассовым фильмом с взрослым рейтингом R в истории.

Ранее организация по защите животных PETA признала американского актера Хоакина Феникса человеком года. Феникс получил награду благодаря своей борьбе за права и этическое обращение с животными.