В США на митинге задержан "Джокер" Хоакин Феникс

2020-01-11 12:42:34

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Акцию проводили против климатических изменений

Знаменитый голливудский актер Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме "Джокер", был задержан во время митинга против климатических изменений. Об этом сообщает телеканал CNN.

Митинг состоялся в пятницу, 10 января, в Вашингтоне. В нем приняли участие сотни людей. Организатором выступила актриса и активистка Джейн Фонда.

В частности, Феникс выступил с речью о влиянии мясной и молочной промышленности на изменение климата.

За незаконную демонстрацию были задержаны 147 человек, среди которых и Феникс. Также на акции присутствовали актер Мартин Шин, который также был задержан, Мэгги Джилленхол и Сьюзан Сарандон.

Как ранее сообщал Фокус:

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