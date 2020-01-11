Признание Ирана о сбитом украинском самолете – это первый важный шаг, – Джонсон

Британский премьер отметил необходимость проведения тщательного расследования катастрофы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что признание Ираном факта, что украинский самолет был сбит силами иранского ПВО, является "важным первым шагом".

Об этом говорится на сайте британского правительства.

"Признание Ираном того, что рейс 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит по ошибке их вооруженными силами, является важным первым шагом. Это будет невероятно трудное время для всех тех семей, которые потеряли близких в таких трагических обстоятельствах. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семьи четырех британских жертв и обеспечить, чтобы они получили ответы, которые они заслуживают", – говорится в заявлении.

Джонсон отметил необходимость проведения тщательного расследования катастрофы, а также заявил, что Великобритания будет тесно сотрудничать со всеми, кто пострадал в результате трагедии.

"Теперь нам нужно всеобъемлющее, прозрачное и независимое международное расследование и репатриация погибших. Великобритания будет тесно сотрудничать с Канадой, Украиной и другими нашими международными партнерами, пострадавшими в результате этой аварии", – заявил британский премьер.

Он также подчеркнул, что трагический инцидент показал важность де-эскалации ситуации на Ближнем востоке. По его словам, сейчас стало очевидно, что дальнейшее разрастание конфликта приведет к еще большим жертвам.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее допустил, что боинг МАУ возле Тегерана могла сбить иранская ракета.

Президент Владимир Зеленский призвал Великобританию присоединиться к расследованию. Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.