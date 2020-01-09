Крушение боинга МАУ: Зеленский призвал Британию присоединиться к расследованию, Джонсон согласился
2020-01-09 16:58:24
Президент отметил, что Украина в контактах с Ираном четко настаивает на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский принес соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы и сообщил, что Украина в контактах с Ираном четко настаивает на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования.
Он пригласил Великобританию присоединиться к расследованию. Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.
Зеленский и Джонсон также договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого Brexit. Кроме того, они затронули вопрос упрощения визового режима с Великобританией для граждан Украины.
Джонсон также позвал Зеленского посетить Лондон.
Напомним, в результате авиакатастрофы погибли три гражданина Великобритании.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам.
- Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю. В СНБО пока рассматривают четыре версии – теракт, техническая неисправность, столкновение с беспилотником и поражение ракетой российского ЗРК "ТОР.
- В Украине создан оперативный штаб в связи с катастрофой. В Иран уже прибыла поисково-спасательная группа в составе 45 человек.
- Расследованием катастрофы будет заниматься иранская сторона. При этом в Тегеране сообщили, что готовы привлечь к выяснению причин катастрофы специалистов стран, граждане которых погибли при крушении самолета.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже заявил, что его страна планирует принять участие в расследовании.