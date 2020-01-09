Крушение боинга МАУ: Зеленский призвал Британию присоединиться к расследованию, Джонсон согласился

2020-01-09 16:58:24

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Президент отметил, что Украина в контактах с Ираном четко настаивает на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский принес соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы и сообщил, что Украина в контактах с Ираном четко настаивает на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования.

Он пригласил Великобританию присоединиться к расследованию. Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.

Зеленский и Джонсон также договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого Brexit. Кроме того, они затронули вопрос упрощения визового режима с Великобританией для граждан Украины.

Джонсон также позвал Зеленского посетить Лондон.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли три гражданина Великобритании.

Как ранее сообщал Фокус:

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