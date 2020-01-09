Крушение "Боинга" в Тегеране: Канада хочет подключиться к расследованию
2020-01-09 12:39:56
У Оттавы нет с Ираном прямых дипломатических отношений
Канада планирует иметь главную роль в расследовании авиакатастрофы украинского "Боинга" в Тегеране, в результате которой погибли 63 гражданина Канады, пишет Ipolitics.
В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо напомнил на пресс конференции в Оттаве, что 138 из 176 человек, находившихся на борту самолета, имели связи с Канадой. Многие из них были членами большой иранской общины Канады, в основном из Эдмонтона.
"Канада будет опираться на международных партнеров для консульской поддержки и обратится напрямую к Ирану с просьбой помочь в расследовании крушения украинского коммерческого самолета в Иране", - заявил канадский премьер.
Он напомнил, что у Оттавы нет с Ираном прямых дипломатических отношений, что усложняет привлечение канадских экспертов в работу комиссии по расследованию причин катастрофы. При этом, неизвестно, сможет ли Тегеран после трагедии сотрудничать с Канадой и другими странами, с которыми существуют дипломатические разногласия.
Трюдо пообещал, что министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань вскоре лично поговорит с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джаведом Зарифом, чтобы запросить присутствие Канады в расследовании авиакатастрофы.
Такие страны, как Австралия, Франция и Италия, на которые Канада опирается в отношениях с Ираном, предложили помощь в консульской работе.
Сейчас граждане Канады в Иране, нуждающиеся в консульской помощи, должны обращаться в посольство Канады в турецкой Анкаре.
Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде сегодня сообщил, что США как изготовителю самолета, Швеции и Канаде как странам, граждане которых находились в самолете, и Украине было предложено принять участие в расследовании авиакатастрофы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.