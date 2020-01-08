Основной страной расследования авиакатастрофы является Иран, – МИД Украины
2020-01-08 20:49:41
Главным в расследовании является государство, в котором произошла катастрофа
В МИД Украины объяснили, почему основной страной расследования катастрофы самолета Boeing-737 "МАУ" является Иран.
Об этом сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев на своей странице в Facebook.
"Главным в расследовании является государство, в котором произошла катастрофа. Именно она образует независимую комиссию по расследованию. Она также оперативно должна сообщить о катастрофе государству, где было зарегистрировано судно, государство-оператору (в обоих последних случаях это – Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано/изготовлено, а также ИКАО. В расследовании могут также участвовать упомянутые выше государства, а также государства, граждане которых пострадали в катастрофе", – рассказал Макеев.
По его словам, расследование авиапроишествий регламентируются международным правом, в частности приложением 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И происходит оно в сотрудничестве многих государств.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Украина уже известила власти Ирана о готовности направить на место крушения украинского боинга своих специалистов.