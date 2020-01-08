Украина готова вместе с Ираном расследовать крушение боинга, – Гончарук
2020-01-08 12:55:07
"Предварительно, не видим для этого никаких препятствий", – говорит премьер
Украина уже известила власти Ирана о готовности направить на место крушения украинского боинга своих специалистов.
Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Мы уже сообщили им о том, что украинские эксперты должны быть участниками этих процессов. Предварительно, не видим для этого никаких препятствий", – говорит премьер.
Тем временем, по словам главы правительства, иранская комиссия уже начала расследование обстоятельств крушения украинского самолета.
Также премьер добавил: "Наши специалисты уже на низком старте – готовы лететь в Иран, чтобы доставить туда тех близких и родственников погибших, которые изъявят для этого желание".
Кроме того, украинская сторона планирует забрать из Ирана тела погибших украинцев.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ.