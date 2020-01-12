В Канаде по ошибке сообщили об "инциденте" на АЭС

Утром жителям Онтарио на мобильные телефоны пришло сообщение о чрезвычайной ситуации на АЭС

Утром владельцы сотовых телефонов в Онтарио получили предупреждение об инциденте на АЭС "Пикеринг". Менее чем через час власти Онтарио сообщили, что сообщение было ошибкой.

Об этом сообщает Reuters.

"Важное обновление: предупреждение об АЭС "Пикеринг" было отправлено по ошибке. Там нет никакой опасности для общественности или окружающей среды", – сказано в сообщении.

Первоначальное сообщение не содержало никаких подробностей инцидента, кроме информации, что о том, что не было ненормальной утечки активности.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году СБУ заблокировала использование некачественного оборудования на Южно-Украинской АЭС, что могло стать причиной техногенной катастрофы. Оперативники спецслужбы установили, что "должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС".