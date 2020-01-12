В Канаде по ошибке сообщили об "инциденте" на АЭС
2020-01-12 17:28:10
Утром жителям Онтарио на мобильные телефоны пришло сообщение о чрезвычайной ситуации на АЭС
Утром владельцы сотовых телефонов в Онтарио получили предупреждение об инциденте на АЭС "Пикеринг". Менее чем через час власти Онтарио сообщили, что сообщение было ошибкой.
Об этом сообщает Reuters.
"Важное обновление: предупреждение об АЭС "Пикеринг" было отправлено по ошибке. Там нет никакой опасности для общественности или окружающей среды", – сказано в сообщении.
Первоначальное сообщение не содержало никаких подробностей инцидента, кроме информации, что о том, что не было ненормальной утечки активности.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2018 году СБУ заблокировала использование некачественного оборудования на Южно-Украинской АЭС, что могло стать причиной техногенной катастрофы. Оперативники спецслужбы установили, что "должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС".
- На Южно-Украинской атомной электростанции также занимались "добычей" криптовалюты. В результате размещения компьютерной техники, допущено возможное разглашение сведений о физической защите АЭС, что является государственной тайной.
Loading...