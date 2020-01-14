Прокуратура Милана просит суд привлечь к ответственности сына Азарова за отмывание денег

Речь идет о деньгах, которые бывший премьер Азаров получил от Клюева за должность вице-премьера

Миланские прокуроры просят привлечь к ответственность сына бывшего премьер-министра Николая Азарова Алексея за "отмывание" денег.

Об этом пишет hromadske, ссылаясь на итальянское издание Corriere della Sera.

Средства, которые через фиктивную фирму якобы "отмыл" Алексей Азаров, его отец получил за назначение Андрея Клюева вице-премьером: еще в 2012-м году на $18 млн Азаровы купили две виллы на Сардинии.

Читайте также: Швейцария продлила заморозку активов Януковича

Всю эту информацию итальянские следователи получили от Генпрокуратуры Украины. Следственные действия по делу проходили под координацией "Евроюста" в ряде стран Европы.

Итальянское издание пишет, что виллы Аваковых сначала арестовали, однако затем с них сняли арест по запросу австрийца Бублия. Сейчас же недвижимость снова под арестом.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к сотрудничеству с Латвией по вопросу конфискации денег окружения Януковича.

27 января 2016 года в ГПУ отчиталась о найденных за рубежом активах 8 из 18 членов окружения беглого экс-президента Виктора Януковича, к которым применены санкции ЕС.