За год российское гражданство получили почти 500 тысяч украинцев, – МВД РФ
2020-01-14 19:24:24
В России утверждают, что количество получивших гражданство РФ украинцев увеличилось почти вдвое
В 2019 году российское гражданство получили около полумиллиона украинцев.
Об этом заявила глава Главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова, пишет ТАСС.
"Что касается в целом граждан Украины, то у нас, если обратиться к цифрам, приобрели гражданство РФ почти 500 тысяч человек, в позапрошлом году было 270 тысяч", – сказала она.
По ее словам, российские паспорта получали не только жители оккупированных Донецка и Луганска, хотя таких, по ее данным, большинство.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.
- 8 мая Кабмин одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.
- Государственная миграционная служба Украины уже привлечена к работе, направленной на включение в законодательство возможности двойного гражданства для украинцев.
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