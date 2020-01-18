Покупателем "товара" стал 58-летний бизнесмен из Мюнхена

Девятнадцатилетняя харьковчанка Катя выставила на аукцион свою девственность за 100 тысяч евро, однако итоговый ценник женщины достиг 1,2 миллиона евро.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, украинка, которая сейчас живет в США, выставила свою девственность на аукцион на сайте одного из эскорт-агентств.

Катя пообещала потратить вырученные деньги на путешествия и роскошную жизнь.

Отмечается, что победителем аукциона стал 58-летний бизнесмен из Мюнхена, владеющий сетью фитнес-клубов. Он согласен не только купить ее невинность, но и обеспечивать пожизненно, выплачивая по 10 000 евро каждый месяц. В знак серьезности своих намерений, иностранец уже внес депозит в размере 10% от общего ценника женщины.

Кроме него, за девственность украинки готов был выложить миллион евро юрист из Нью-Йорка, а также певец из Токио (800 тысяч евро).

Как пишет Daily Mail, встреча украинки и победителя аукциона состоится в Германии.

Украинка предоставила справку от врача, что действительно является невинной. Однако по условиям аукциона, покупатель "товара" имеет право дополнительно провести тест на девственность, выбрав любого врача.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее 20-летняя студентка из Парижа, называющая себя Жасмин, продала пожилому банкиру с Уолл-стрит свою девственность за 1 млн 300 тысяч долларов, а потом влюбилась в него. Девушка выставила свою девственность на аукцион через сайт эскорт-услуг.