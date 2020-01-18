В рейтинге богатейших людей Forbes появился новый лидер
2020-01-18 22:29:53
Джефф Безос больше не самый богатый человек в мире
Президент Louis Vuittonn Moеt Hennessy Бернар Арно и его родственники заняли первое место в списке самых богатых людей на планете по версии журнала Forbes, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщается на сайте журнала.
Отмечается, что речь идет о списке, отслеживающим изменение состояний богачей в режиме реального времени. Так, состояние семьи Арно журнал оценивает в 117 млрд долларов, в то время как Безоса – 115,6 млрд.
На третьем месте в списке – основатель Microsoft Билл Гейтс с 110,6 млрд долларов, за ним следует Уоррен Баффетт с 90,6 млрд. ТОР-5 рейтинга замыкает Марк Цукерберг с 82,2 млрд.
Как ранее сообщал Фокус:
- Состояние Бернара Арно и его семьи впервые превысило 100 миллиардов долларов в июне 2019 года. С тех пор глава LVMH разбогател еще на 17 миллиардов долларов. Французский холдинг LVMH производит предметы роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon и Hennessy.
- На торгах 3 декабря 2019 года акции многих европейских компаний сильно подешевели. Акции Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) упали на 1,55%, в результате состояние богатейшего человека Европы Бернара Арно уменьшилось на 1,5 млрд долларов.Причиной спада стало заявление властей США о готовности повысить на 100% таможенные пошлины на французские товары.
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