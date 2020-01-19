После жестокого избиения скончался гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Владыко

Музыкант перенес операцию и находился до этого время в коме

Сегодня утром скончался гитарист и клавишник группы " Trubetskoy " Руслан Владыко. Музыканту было 45 лет. Об этом передает ТАСС со ссылкой на подтверждение представителя коллектива Евгения Колмыкова.

Как сообщает издание, Владыко жестоко избили в Минске 6 июня, после чего он был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Он перенес операцию и находился до этого время в коме, с искусственной вентиляцией легких.

Дата прощания и похорон еще неизвестна, ее сообщат позднее.

Trubetskoy – белорусская рок-группа из Минска, основанная в 2014 году экс-участниками коллектива "Ляпис Трубецкой" после распада проекта. Лидер – бывший вокалист "Ляписов" Павел Булатников. Дебютный альбом Trubetskoy вышел в 2015-м.

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