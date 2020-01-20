"Верхний" 1% в два раза богаче остальных 6,9 млрд людей планеты, – Oxfam

Совокупное состояние 20 самых богатых людей мира удвоилось с 2012 года до $1397 млрд

2153 миллиардера мира в 2019 году контролировали больше средств, чем 4,6 млрд наименее состоятельных людей. Такие данные приводятся в докладе международной благотворительной организации Oxfam.

В докладе "Время заботиться" говорится, что это огромный разрыв, а само экономическое неравенство вышло из-под контроля. "Если бы страны ежегодно сокращали неравенство в доходах на 1%, то к 2030 г. в условиях крайней нищеты жило бы на 100 млн меньше людей", – отмечается в нем.

По расчетам Bloomberg, которые приводит Oxfam, совокупное состояние 20 самых богатых людей мира удвоилось с 2012 года до $1397 млрд. Согласно рейтингу агентства Bloomberg Billionaires Index, самое большое состояние на данный момент у основателя Microsoft Билла Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса – по $116 млрд. В двадцатку богатейших людей также входят Уоррен Баффетт, Марк Цукерберг, Бернар Арно, Ларри Пейдж, Сергей Брин.

"Наши ущербные экономики наполняют карманы миллиардеров и крупного бизнеса за счет обычных мужчин и женщин", – считает главный исполнительный директор Oxfam India Амитабх Бехара. – Не удивительно, что люди начинают сомневаться, должны ли вообще существовать миллиардеры".

По мнению авторов доклада, национальные правительства во всем мире должны "построить человеческую экономику, которая ценит то, что действительно имеет значение для общества, а не подпитывать бесконечную погоню за прибылью и богатством". Важными шагами на этом пути называются инвестиции в национальные системы ухода за детьми и введение прогрессивного налогообложения, включая налогообложение богатства.

В докладе также приводятся такие факты:

человек, который откладывал бы по $10 000 долларов в день с момента постройки египетских пирамид, все еще имел бы лишь одну пятую среднего состояния, которым сейчас обладают пять самых богатых людей в мире;

22 богатейших мужчины в мире имеют состояние, превышающее то, чем располагают все женщины Африки;

состояние 1% богатейших жителей Земли в два раза больше, чем у остальных 6,9 млрд людей;

денежный эквивалент работы по уходу, которую во всем мире выполняют женщины 15 лет и старше, составляет около $10,8 трлн в год; это в три раза превышает мировой оборот технологической индустрии.

Oxfam – международная благотворительная организация, ведущая борьбу с бедностью. Ее офисы работают в 23 странах. Ежегодно она публикует доклады о неравенстве к началу Всемирного экономического форума в Давосе.

Как ранее сообщал Фокус:

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что рост неравенства между разными группами населения может вернуть мировою экономику в эпоху Великой депрессии 1930-х годов.