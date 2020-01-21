90 домов по 1 евро: в Италии объявлена распродажа

Местные власти пытаются спасти маленькие города от окончательного запустения

В итальянском городке Бизачча 90 заброшенных зданий выставили на продажу. Цена каждого из них составляет всего 1 евро. Об этом сообщает CNN travel.

За счет таких распродаж власти пытаются привлечь в маленькие итальянские города людей, чтобы они окончательно не запустели. При этом новые владельцы должны отремонтировать приобретенную недвижимость.

"Заброшенные дома сосредоточены в самой древней части города. Часто они прижаты друг к другу и даже имеют общий вход. Именно поэтому мы приглашаем семьи, группы друзей или инвесторов объединить свои усилия, купить больше, чем один дом", – говорит заммэра Бизаччи Франческа Тарталья.

Особенность распродажи в Бизачче состоит в том, что все заброшенные дома принадлежат городу, поэтому будет проще оформить сделку. В других же местах покупателям "домов за 1 евро" приходилось самим оформлять сделки с бывшими владельцами.

Кроме того, в Бизачче не устанавливают требований к уровню инвестиций в ремонты и срокам их завершения.

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