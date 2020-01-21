Российские "сантехники" с дипломатическими паспортами планировали шпионскую операцию в Давосе, – СМИ

Возможною целью шпионов был инициатор принятия в США "закона Магнитского" Уильям Браудер

В швейцарском Давосе якобы была сорвана операция российских шпионов, возможно, против британского бизнесмена Уильяма Браудера. Об этом сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger.

По данным СМИ, в августе 2019 года в Давосе швейцарская полиция проверила двух россиян, представившихся сантехниками. После чего, мужчины продемонстрировали правоохранителям дипломатические паспорта и покинули страну. Россияне якобы заинтересовали полицию своей легендой, по которой "сантехники" собирались провести целых три недели на дорогостоящем горнолыжном курорте.

Когда информация об инциденте была обнародована, основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер предположил, что россияне охотились за ним.

"Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня", - написал Браудер в Twitter.

По словам анонимных источников, предполагаемой целью россиян действительно мог быть Международный экономический форум в Давосе. Например, они могли готовить операцию по прослушке или взлому. Операция могла касаться не только глав других государств на форуме, но и таких кремлевских критиков, как Уильям Браудер, говорят источники.

"Давос – одно из немногих мест, где я могу напрямую противостоять российским чиновникам, нарушающим права человека", – заявил позже Браудер, который в этом году также собирается посетить Давос. После смерти его коллеги Сергея Магнитского в московской тюрьме, Браудер боролся за введение санкций против многих российских чиновников.

Полиция кантона Гризон на востоке Швейцарии подтвердила Reuters, что такой инцидент действительно произошел. Двое мужчин с российскими дипломатическими паспортами стали объектами обычной проверки личности в Давосе в августе 2019 года. Но не было установлено никакой связи между ними и Всемирным экономическим форумом.

"Это правда, что мы проверили двух россиян в Давосе, которые предоставили дипломатические паспорта. Им позволили уйти", – сообщила пресс-секретарь полиции Гризона.

Также правоохранители добавили, что двое граждан РФ не представлялись сантехниками.

"Дипломатические паспорта выдаются высокопоставленным чиновникам, а не разнорабочим. Думаю, это была глупая шутка", – добавили в полиции.

Напомним, Браудер является одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

В России Браудер уже дважды был осужден заочно. В последний раз, 29 декабря 2017 года, Тверской суд Москвы заочно приговорил его к девяти годам заключения, признав виновным в неуплате налогов более чем на 3 млрд рублей и в преднамеренном банкротстве. Сейчас Браудер живет в Швейцарии.

Как ранее сообщал Фокус:

В этом году форум в Давосе проходит с 21 по 24 января. Среди участников форума из Украины зарегистрированы также Виктор Пинчук, Вадим Новинский, глава ДТЭК Максим Тимченко, министр иностранных дел Вадим Пристайко.