Огромные волны и сильный ветер: на Испанию обрушился шторм "Глория"
2020-01-22 08:59:14
Сообщается о пяти жертвах, среди которых – украинец
Шторм "Глория", который обрушился на Восточную Испанию, унес жизни не менее пяти человек, среди которых и 55-летний украинец.
Об этом сообщает Europa Press.
Сообщается, что на теле нет следов насильственной смерти, причина его гибели еще расследуется, предварительно это погодные условия.
Первой жертвой циклона стал 44-летний мужчина в Валенсии, на которого 19 января наехало авто, съехавшее из проезжей части из-за гололеда. В тот же день погиб еще один мужчина – житель Мадрида, на которого упала черепица. 20 января от переохлаждения умерла 54-летняя бездомная. К жертвам циклона причисляют также 70-летнего мужчину из Валенсии, однако причина его смерти пока не установлена.
Более 30 провинций в Испании были приведены в состояние повышенной готовности. Шторм позже переместился на юг Франции, сообщает ВВС.
В понедельник испанские синоптики сообщили о скорости ветра до 115 км/ч и огромных волнах на побережье Средиземного моря.
Аэропорт Аликанте был вынужден закрыться, что привело к отмене многих рейсов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ураган Барри мощно ударил по США. Больше всего от стихии пострадал Новый Орлеан в штате Луизиана.
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