Трамп собрался лично принять участие в марше против абортов

Ни один президент США еще лично не участвовал в "Марше за жизнь" за его 47-летнюю историю

Президент США Дональд Трамп намерен принять личное участие в ежегодном марше против абортов, который пройдет в Вашингтоне, пятницу, 24 января. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

"Голоса сотни тысяч американцев, которые выступают за жизнь, будут услышаны в этом месяце. Наша генерация выступает за жизнь. Спасибо вам за "Марш за жизнь". Присоединюсь к вам 24 января", – написал Трамп.

Комментируя решение Трампа, издание The New York Times отмечает, что ни один президент США еще лично не участвовал в этом марше за его 47-летнюю историю. Прошлые президенты-республиканцы, возможно, были бы не прочь присутствовать на этом мероприятии, однако, либо по совету персонала, либо по своим собственным инстинктам, не делали этого, выражая свою поддержку менее демонстративными способами.

В 2017 году Майк Пенс стал первым действующим вице-президентом, посетившим это мероприятие, а в следующем году Трамп стал первым президентом, выступившим на митинге по видео. В своем выступлении президент пообещал, что его администрация "всегда будет защищать самое первое право в Декларации независимости, и это право на жизнь".

Сторонники "Марша за жизнь", штаб-квартира которого находится в центре Вашингтона, утверждают, что его миссия заключается в том, чтобы "пропагандировать красоту и достоинство каждой человеческой жизни, работая над прекращением абортов и объединяя, обучая и мобилизуя людей, борющихся за жизнь".

"Марш за жизнь" ежегодно собирает противников абортов, принадлежащих к разным религиозным и консервативным общественным организациям. Акция проходит в день, когда в 1973 году Верховный суд США легализовал аборты.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что он против абортов, но есть исключения из правил. В частности, он не полностью согласился с ключевыми положениями жесткого запрета женщинам прерывать беременность, введенного в американском штате Алабама.