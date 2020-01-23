Трамп установил новый рекорд в Twitter

Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 декабря 2019 года

Президент США Дональд Трамп обновил личный рекорд по количеству опубликованных постов в Twitter за время своего президентства.

Об этом сообщает ресурс Factbase, который следит за деятельностью президента США в соцсетях.

Находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 22 января Трамп успел опубликовать 142 сообщения, хотя большинство из них были ретвитами – 124 сообщения.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 декабря 2019 года. Личный абсолютный рекорд, 162 сообщения, Трамп установил, когда еще не был президентом, 5 января 2015 года.

Свой аккаунт в Twitter действующий президент США завел в марте 2009 года. Сейчас у него 71,4 млн подписчиков. Ранее он говорил, что пишет в соцсети сам и отмечал, что не в восторге от такого способа коммуникации. Однако, по его словам, ему приходится это делать, поскольку так он может общаться с избирателями напрямую, не обращаясь к СМИ.

Как ранее сообщал Фокус:

Twitter впервые удалил твит президента США Дональда Трампа из-за незаконного использования музыки в видеофайле. В двухминутном промо-видеоролике в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа в 2020 году была использована песня Ганса Зиммера из фильма о Бэтмене.