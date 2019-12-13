Трамп установил личный рекорд, опубликовав 123 "твита" за сутки

Большая часть сообщений Трампа касалась слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по количеству опубликованных постов в Twitter. Об этом сообщает The Hill.

По подсчетам издания, за сутки президент США сделал 123 "твита" или "ретвита". Предыдущий рекорд американский лидер установил несколько дней назад – 105 "твитов" за сутки.

Большая часть сообщений Трампа касалась слушаний по импичменту в Судебном комитете Конгресса США. В основном, "твиты" были направлены против демократов.

В одном из сообщений Трамп высмеял 16-летнюю Грету Тунберг, которая стала "Человеком года" по версии журнала Time.

"Так глупо! Грета должна поработать над проблемой управления гневом, а потом сходить с другом в старое, доброе кино! Остынь, Грета, остынь!", – написал президент США.

Как ранее сообщал Фокус:

Twitter впервые удалил твит президента США Дональда Трампа из-за незаконного использования музыки в видеофайле. В двухминутном промо-видеоролике в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа в 2020 году была использована песня Ганса Зиммера из фильма о Бэтмене.

После этого, Трамп встретился с руководителем Twitter. Во время встречи стороны обсудили темы, касающиеся соцсетей.