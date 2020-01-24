В Германии стрелок-одиночка расстрелял людей: 6 погибших

Погибшие являются членами одной семьи

Днем 24 января стрелок-одиночка расстрелял шесть человек в общине Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг (Германия). Есть раненые.

Об этом этом сообщает полиция города Ален в своем Twitter.

По данным Bild, подозреваемый в стрельбе задержан.

Выстрелы прозвучали в гостевом доме "Deutscher Kaiser". Тела жертв и пострадавших лежали как на улице, так и внутри здания, когда прибыла полиция.

Массовая перестрелка в небольшом городке, скорее всего, произошла из-за семейного конфликта: погибшие являются членами одной семьи.

Стало известно, что стрелок родился в 1983 году. Он – гражданин Германии.

Как ранее сообщал Фокус: