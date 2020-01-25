По одной из версий, вертолет перевозил продукты, по другой – афганских военных

В субботу, 25 января, в Афганистане в военный вертолет Ми-17, принадлежащий молдавской авиакомпании, попала ракета. Об этом сообщает Национальный орган гражданской авиации Молдовы

Сообщается, что вертолет был не сильно поврежден, а двое членов экипажа (командир и инженер-механик) — граждане Украины получили легкие ранения. Их подобрал другой вертолет, уже с гражданами Молдовы в экипаже. Украинцы были доставлены в больницу и вскоре выписаны,

В молдавском ведомстве сообщают, что вертолет был задействован в гуманитарной миссии и перевозил продукты.

В то же время пресс-секретарь молдавского Органа гражданской авиации Ирина Бодоликэ сообщила российскому Интерфаксу другую версию. По ее словам, вертолет одной из молдавских авиакомпаний перевозил военных Афганской национальной армии и был сбит боевиками движения "Талибан". Ранения получли двое украинский членов экипажа и четверо афганских военных.

Афганский телеканал Tolo News сообщает, что ракета попала в вертолет в провинции Гильменд на юге Афганистана. Представитель губернатора провинции Омар Звак заявил, что получили ранения четверо военных.

Фото: Tolo News

В то же время в сообщении минобороны Афганистана в Facebook говорится, что в 12.00 по местному времени "военный вертолет Ми-17 совершил вынужденную посадку по техническим причинам" в уезде Каджаки в провинции Гильменд., а данных о пострадавших не поступало.

Как ранее сообщал Фокус: