Названа возможная причина крушения вертолета со звездой НБА Коби Брайантом
2020-01-27 10:41:37
Вероятной причиной крушения вертолета стала нелетная погода
Возможной причиной крушения вертолета с легендарным баскетболистом Коби Брайантом могли стать сложные погодные условия.
Об этом сообщает Los Angeles Times.
Представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн сообщил, что отдел воздушной поддержки департамента приземлил свои вертолеты в воскресенье утром из-за тумана и не летал до полудня.
"Погодная ситуация не соответствовала нашим минимальным стандартам для полетов",– сказал Рубенштейн.
Несколько экспертов заявили, что погода, вероятно, будет ключевой частью расследования.
Как ранее сообщал Фокус:
- Легендарный американский баскетболист НБА Коби Брайант погиб в воскресение, 26 января, в результате крушения вертолета.
- Дочь Коби Брайанта, 13-летняя Джианна-Мария, погибла вместе со своим отцом.
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