Названа возможная причина крушения вертолета со звездой НБА Коби Брайантом

2020-01-27 10:41:37

110 0

Вероятной причиной крушения вертолета стала нелетная погода

Возможной причиной крушения вертолета с легендарным баскетболистом Коби Брайантом могли стать сложные погодные условия.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн сообщил, что отдел воздушной поддержки департамента приземлил свои вертолеты в воскресенье утром из-за тумана и не летал до полудня.

"Погодная ситуация не соответствовала нашим минимальным стандартам для полетов",– сказал Рубенштейн.

Несколько экспертов заявили, что погода, вероятно, будет ключевой частью расследования.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...