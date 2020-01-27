Национального флагмана Air India выставили на продажу

Предложения покупателей принимаются до 17 марта

Правительство Индии выставило на продажу 100% акций национального авиаперевозчика Air India в рамках кампании по приватизации госкомпаний. Об этом сообщил телеканал CNBC.

В предварительном информационном меморандуме, опубликованном Департаментом инвестиций и управления государственными активами (DIPAM), сказано, что заинтересованные лица могут представить свои предложения до 17 марта.

При этом правительство снизило размер долга, который должен будет взять на себя потенциальный покупатель, до 232 млрд рупий ($3,3 млрд) с 333 млрд рупий.

Покупатель, кроме Air India, также получит принадлежащие государству 100% акций лоукоста Air India Express и 50% акций Air India SATS Airport Services – совместного предприятия Air India и сингапурской SATS, которое оказывает услуги наземного обслуживания и обработки грузов.

EY является советником правительства в этих сделках по продаже активов

Приватизировать убыточную Air India правительство пытается уже два года. Одной из причин отсутствия интереса к ней было то, что правительство хотело сначала продать только 76% акций. Огромные долги и раздутый штат также оказались непривлекательными для потенциальных участников торгов. Теперь правительство ослабило нормы торгов.

Air India - индийская авиакомпания, основанная в 1932 году, является крупнейшим авиаперевозчиком страны. Выполняет рейсы в 56 городов Индии и по 42 международным направлениям.

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