Из-за Brexit Лондон потерял статус финансового центра мира, – исследование Duff&Phelps

Новым финансовым центром признан Нью-Йорк

Лондон потерял статус главного финансового центра мира. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании Duff&Phelps Global Regulatory Outlook.

Так, согласно опросу, большинство представителей финансового сектора (56%) сказали, что главный финансовый центр переместился в Нью-Йорк.

Доля тех, кто считает, что Лондон по-прежнему является финансовой столицей мира упала на 20 процентных пункта и составила 36%. Всего 22% респондентов считают, что Лондон сохранит этот статус в течении ближайших пяти лет.

Основной причиной этого исследователи называют Brexit и связанную с ним неопределенность, которая преследовала Великобританию на протяжении трех лет, с момента проведения референдума.

"Сложно не поверить в то, что три года неопределенности с момента проведения голосования по вопросу Brexit способствовали падению Лондона (в рейтинге)", – сказала представитель консалтинговой компании Duff & Phelps Моника Мелис.

Аналитики также прогнозируют, что лидерство Нью-Йорка в финансовой сфере будет недолгим и вскоре перейдет к мегаполисам Азии – Гонконгу, Шанхаю и Сингапуру.

В исследовании приняли участие 240 топ-менеджеров из сферы управления активами и финансами.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2009 году Великобритания стала крупнейшим финансовым центром мира по рейтингу WEF.