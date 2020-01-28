В 2019 году американцы посещали библиотеки вдвое чаще, чем кинотеатры

Согласно опросу, жители США посещали библиотеки в среднем каждый месяц

В США в 2019 году американцы больше посещали библиотеки, чем кино, спортивные мероприятия, музеи, концерты, парки развлечений и казино. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.

Согласно опросу, взрослые американцы в 2019 году в среднем совершили 10,5 поездок в библиотеку, что примерно в два раза больше, чем походов в кино за прошедший год. По словам опрашиваемых, они посещали концерты с живой музыкой, театральные мероприятия, а также национальные, исторические парки примерно 4 раза в прошлом году. Музеи и казино, участники опроса, посетили примерно 2,5 раза в год.

Наименее распространенными видами деятельности в списке оказались посещения парков развлечение и зоопарков.

Результаты опроса основаны на телефонных интервью, проведенных Gallup со 2 по 15 декабря, с выборкой из 1025 случайных взрослых. Также уточняется, что опрос был обновлением среза данных, полученных аналитической компанией в 2001 году.

"Несмотря на распространение цифровой деятельности за последние два десятилетия, включая электронные книги, подкасты, потоковые развлекательные сервисы и продвинутые игры, библиотеки являются местом, которое американцы посещают в среднем почти ежемесячно", – говорится в отчете.

Также предполагается, что на посещаемость библиотек в США может влиять наличие бесплатного Wi-Fi, прокат фильмов или развлекательные мероприятия для детей. Библиотеки чаще всего используются молодыми людьми, женщинами и членами малообеспеченных семей, добавляют аналитики.

В это же время, большинство украинцев уже не читают бумажных книг. К числу более или менее регулярно читающих книги людей относят себя 43% украинцев. Большинство же жителей страны (57%) сегодня практически не читает книг. Опрос провела компания Research & Branding Group в ноябре 2019 года.

Склонность украинцев к чтению варьируется от пола, возраста и уровня образования. Например, среди женщин читателей книг можно встретить несколько чаще, чем среди мужчин (соответственно, 47% против 38%).

Также чаще читает книги молодежь в возрасте от 18 до 30-ти лет (51%), реже всего – лица предпенсионного и пенсионного возраста (39%). Среди лиц, имеющих высшее образование, удельный вес читателей заметно выше, чем среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование (соответственно, 56% против 30%).

Среднестатистический читатель Украины прочитывает за год примерно 9 книг.

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