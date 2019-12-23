Литературная агрессия. В Сети разогрелся скандал из-за "книжного русского мира"

В Украине начало работу российское издательство "Альпина Паблишер". В Сети призвали бойкотировать сотрудничающие с ним книжные магазины

В Украине начало работать издательство "Альпина Паблишер", которое является дочерним проектом российской компании "Альпина". У них есть страничка в Facebook на которой они успели прорекламировать несколько книг.

Но блогеры выяснили, что данное издательство является дочерним является дочерним проектом российской компании "Альпина". Которое, в частности, более всего известно тем, что выпустило скандальную книгу режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

Официальным дистрибьютором и партнером "Альпины Паблишер" стал книжный онлайн-магазин Yakaboo.

За что его и призвали бойоктировать. Инициировал бойкот ветеран АТО, блогер и писатель Валерий Ананьев. Он заявил, что возмущен тем фактом, что бизнес страны-агрессора беспрепятственно заходит в Украину и зарабатывает здесь деньги.

В Yakaboo заявили, что закон не нарушают, а также всячески способствуют продвижению литературы украинских авторов, от украинских издательств и на украинском языке.

Но бойкот уже призвал поддержать книжный магазин "Книгарня "Є".

"Не секрет, что отныне главным каналом продвижения российской книги является крупнейший интернет-магазин Украины. Читателя, который уже привык читать на украинском, снова "русифицируют" активной пропагандой русскоязычных аналогов украинских книг, соблазняя скидками и акциями в пользу российского варианта. Нет сомнения в том, что государство-агрессор, как и раньше, находить возможность субсидировать российским издателям и их филиалам в Украине проведение такой демпинговой политики. Проблемой является и то, что сегодня украинские издательства еще не настолько окрепли, чтобы в полной мере конкурировать с российскими издательствами. Восстановление агрессивной системы продвижения российской книги в Украине реально угрожает свертыванию всех позитивных процессов 2014-2018 годов и возвращению в довоенные времена, когда книги на украинском языке были на обочине... Мы призываем украинские издательства занять четкую позицию несотрудничества с каналами продвижения книжного "русского мира" в Украине", - заявили в "книгарне".

Также там намекнули на скандал начала декабря, когда выяснилось, что украинского издательство "Старого лева" продало права на две познавательные книжки-картинки творческой мастерской Аграфка "Я так вижу" и "Громко, тихо, шепотом" 22-м зарубежным издательствам, в том числе и российскому "Миф". В издательстве тогда этот инцидент назвали "культурной экспансией".

"То, что "Миф" купил право переиздавать её книги - это было знаком интеллектуальной победы. Ведь "Миф" – издательство, которое никогда не покупает случайных книг. Я считаю - это нормальная вещь, это не проигрыш, это шаг, когда мы говорим об экспансии. Культурная война ведется другими средствами, нежели война реальная. Мы всегда проигрываем в информационном поле и ничего не делаем в ответ", - объяснила Марьяна Савка, соучредитель "Издательства Старого Льва".

Пока блогеры призвали внести "Альпина Паблишер" в санкционный список.

Но некоторые считают, что история надумана, а призвания бойкотировать Yakaboo выглядят попыткой перетянуть клиентов перед праздниками, когда продажи возрастают.

Пока история развития не получила и о санкциях против "Альпина Паблишер" не объявлено.

Как ранее писал Фокус:

Госкомтелерадио запретил ввоз в Украину из РФ еще 54 книги из-за пропаганды государства-агрессора. "Госкомтелерадио отказало ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории Российской Федерации 54 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", – говорится в сообщении.