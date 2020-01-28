Трамп придумал для Израиля и Палестины "сделку века"
2020-01-28 21:28:02
Палестинцы уже успели отказаться от нее
Президент США Дональд Трамп выступил с общенациональным обращением, в котором изложил свои предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта. Его "сделка века" предполагает сосуществование двух государств. Об этом сообщила газета "КоммерсантЪ".
Трамп считает, что его план – это последний шанс для Палестины стать полноценным государством: "После 70 лет отсутствия прогресса это может быть последней возможностью, которая у них когда-либо будет".
Вашингтон направил в Палестину письмо с изложением подробностей предложения.
"Сделка века" подразумевает, что:
- Иерусалим останется неделимой столицей Израиля;
- Палестина должна отказаться от террора;
- площадь Палестины фактически удвоится;
- Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме;
- США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме;
- США помогут палестинцам создать государство;
- Палестина получит $50 млрд инвестиций.
Трамп опубликовал в Twitter карту с предложением границ Израиля и Палестины. Территория Палестины закрашена на ней сине-зеленым цветом.
По словам американского президента, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился взять "сделку века" за основу для переговоров с Палестиной. Будет создан совместный комитет США и Израиля по реализации этого плана. По словам Трампа, об этом израильский премьер сообщил ему накануне, 27 января.
Однако глава палестинской администрации Махмуд Аббас договорился с лидером «Хамас» Исмаил Хания о совместных шагах против предложенного США плана. По мнению Исмаила Хания, сделка приведет к "ликвидации палестинского национального проекта".
Тысячи палестинцев вышли на акции протеста в секторе Газа во вторник, 28 января – сообщило агентство Associated Press. Они протестовали против плана США. Протестующие сжигали портреты Трампа и Нетаньяху. На одном из изображений Трампа было написано "Трамп! Палестина не твоя, чтобы ты ее продавал".
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Трамп обновил личный рекорд по количеству опубликованных постов в Twitter за время своего президентства. Находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 22 января Трамп успел опубликовать 142 сообщения, хотя большинство из них были ретвитами (124 сообщения).
- Twitter впервые удалил твит президента США Дональда Трампа из-за незаконного использования музыки в видеофайле. В двухминутном промо-видеоролике в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа в 2020 году была использована песня Ганса Зиммера из фильма о Бэтмене.
- После этого, Трамп встретился с руководителем Twitter. Во время встречи стороны обсудили темы, касающиеся соцсетей.