Трамп придумал для Израиля и Палестины "сделку века"

Палестинцы уже успели отказаться от нее

Президент США Дональд Трамп выступил с общенациональным обращением, в котором изложил свои предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта. Его "сделка века" предполагает сосуществование двух государств. Об этом сообщила газета "КоммерсантЪ".

Трамп считает, что его план – это последний шанс для Палестины стать полноценным государством: "После 70 лет отсутствия прогресса это может быть последней возможностью, которая у них когда-либо будет".

Вашингтон направил в Палестину письмо с изложением подробностей предложения.

"Сделка века" подразумевает, что:

Иерусалим останется неделимой столицей Израиля;

Палестина должна отказаться от террора;

площадь Палестины фактически удвоится;

Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме;

США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме;

США помогут палестинцам создать государство;

Палестина получит $50 млрд инвестиций.

Трамп опубликовал в Twitter карту с предложением границ Израиля и Палестины. Территория Палестины закрашена на ней сине-зеленым цветом.

По словам американского президента, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился взять "сделку века" за основу для переговоров с Палестиной. Будет создан совместный комитет США и Израиля по реализации этого плана. По словам Трампа, об этом израильский премьер сообщил ему накануне, 27 января.

Однако глава палестинской администрации Махмуд Аббас договорился с лидером «Хамас» Исмаил Хания о совместных шагах против предложенного США плана. По мнению Исмаила Хания, сделка приведет к "ликвидации палестинского национального проекта".

Тысячи палестинцев вышли на акции протеста в секторе Газа во вторник, 28 января – сообщило агентство Associated Press. Они протестовали против плана США. Протестующие сжигали портреты Трампа и Нетаньяху. На одном из изображений Трампа было написано "Трамп! Палестина не твоя, чтобы ты ее продавал".

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