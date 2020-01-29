"Пощечина века": в Иране и Палестине отвергли "сделку века"

А в Евросоюзе пообещали дать оценку мирному плану Трампа для Ближнего Востока

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас назвал предложенный американским президентом Дональдом Трампом план мира на Ближнем Востоке "пощечиной века".

Об этом передает Al Jazeera News.

Отмечается, что так называемая сделка века касается проблемы определения границы между Израилем и Палестиной.

"Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет. Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа, мы преданны Палестине со столицей в Иерусалиме", – сказал Аббас.

Также Аббас заявил, что готов вести переговоры с Израилем при посредничестве РФ, ООН, ЕС и США.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал "сделку века" "кошмаром для мира и региона". Об этом он написал в своем Twitter.

"Так называемое "видение мира" – это просто проект мечты обанкротившегося застройщика. Но это кошмар для региона и мира. И это тревожный звонок для всех мусульман, которые лают не на то дерево", – написал Зариф.

В свою очередь, в Евросоюзе пообещали дать оценку этому плану. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

По его словам, инициатива со стороны США дает возможность перезапустить "крайне необходимые усилия для достижения переговорного и жизнеспособного решения израильско-палестинского конфликта".

"Сделка века" подразумевает, что:

Иерусалим останется неделимой столицей Израиля;

Палестина должна отказаться от террора;

площадь Палестины фактически удвоится;

Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме;

США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме;

США помогут палестинцам создать государство;

Палестина получит $50 млрд инвестиций.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп выступил с общенациональным обращением, в котором изложил свои предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта. Его "сделка века" предполагает сосуществование двух государств.