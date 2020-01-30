Лифт, рельсы и вентиляция. На границе США обнаружили самый длинный туннель контрабандистов
2020-01-30 13:11:00
Длина туннеля составила 1313 м
Самый длинный тоннель, использовавшийся контрабандистами, обнаружен на мексиканско-американской границе. Об этом сообщает Служба таможни и защиты границ США.
Туннель длиной 1313 м был прокопан из промышленной зоны мексиканского города Тихуана в район американского города Сан-Диего (штат Калифорния).
Основная его часть проходила на глубине в 21 метр. Он был оснащен вентиляционной и дренажной системами, рельсовыми дорогами с тележками и лифтами у каждого из выходов. От основного туннеля отходило несколько ответвлений, но ни одно из них не выходило на поверхность.
Первыми тайный путь контрабандистов обнаружили мексиканские правоохранители еще в августе 2019 года. После этого они связались со своими американскими коллегами, которые занялись составлением его карты и поиском выхода на территории США.
"Изощренность этого туннеля демонстрирует решимость и денежные ресурсы картелей", - заявил специальный представитель Управления по борьбе с наркотиками Джон Каллери.
После обнаружения туннеля аресты причастных к его сооружению и использованию еще не проводилось.
Прежний "рекорд" принадлежал тоннелю, обнаруженному в 2014 году. Его длина - 904 м. Он был обнаружен также в районе города Сан-Диего.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июле 2019 года американский суд приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, больше известного, как "Эль Чапо" (коротышка, – ред.) к пожизненному сроку плюс 30 лет.
- Его признали виновным по всем 10 пунктам обвинениям. Именно Гусман несет ответственность за контрабанду на протяжении четверти века 155 тонн кокаина, метамфетамина и марихуаны в США.