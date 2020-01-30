Новое оружие для сдерживания России: ядерные боеголовки малой мощности на подлодках

Мощность каждой боеголовки составляет 5-6 килотонн – это треть от мощности сброшенной на Хиросиму бомбы

Пентагон приступил к оснащению межконтинентальных баллистических ракет Trident II, стоящих на вооружении стратегических атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), новыми ядерными боеголовками малой мощности W76-2. Об этом сообщила Федерация американских ученых (FAS).

Первая из таких ПЛАРБ класса Ohio ("Огайо") – Tennessee ("Теннесси"), оснащенная 1-2 ракетами с новыми боеголовками, в конце декабря 2019 года уже выходила на боевое дежурство в Атлантику.

Ожидается, что боеголовками W76-2 будут оснащены одна или две из 20 ракет Trident II, находящихся на борту каждой из 14 американских ПЛАРБ. При этом такая ракета будет нести одну или несколько боеголовок.

Мощность каждой боеголовки составляет 5-6 килотонн – это треть от мощности сброшенной на Хиросиму бомбы.

Остальные 18 ракет на ПЛАРБ будут по-прежнему оснащены боеголовками мощностью 90 килотонн и 455 килотонн. Каждая из таких ракет может нести до восьми боеголовок.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах создания новых ядерных боеголовок малой мощности еще в начале 2018 года. Количество произведенных боеголовок официально не раскрывается. Отмечалось лишь, что оно будет небольшим. До сентября прошлого года могло быть произведено около 20 боеголовок. В прошлом финансовом году на их создание было выделено $65 млн. В текущем финансовом году выделили еще $60 млн.

Пентагон также планирует создание маломощных ядерных боеголовок для крылатых ракет морского базирования, которые будут устанавливаться на ударных подводных лодках и надводных кораблях.

Необходимость развертывания ядерного оружия малой мощности аргументируется тем, что оно позволит "эффективнее сдерживать Россию" и не позволит ей "использовать свой большой потенциал тактического ядерного оружия".

Администрация Трампа считает, что оружие малой мощности сделает полномасштабную ядерную войну менее вероятной, предоставив США более гибкое средство сдерживания.

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