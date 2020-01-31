Американец сорвал джекпот почти в $ 400 млн

Торговому заведению, где был продан лотарейный билет, перечислят $ 100 тыс.

Житель американской Флориды выиграл в лотерею Powerball 396,9 миллиона долларов. В билете, который приобрел мужчина, совпали все шесть чисел, сообщает 6 South Florida.

Победитель приобрел счастливый лотерейный билет на заправке 7-Eleven в городе Бонита Спрингс в Южной Флориде с комбинацией чисел – 9, 12, 15, 31, 60, 2.

Точная сума выигрыша составила $396,9 млн. У победителя есть 180 дней, чтобы получить деньги.

К слову, повезло также и магазину 7-Eleven в Бонита Спрингс. Торговому заведению перечислят 100 тыс. долларов только за то, что лотерейный билет был продан именно там.

Следующий розыгрыш Powerball состоится в субботу. Предполагаемый джекпот – 40 миллионов долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2002 году 19-летний Мики Кэрол купил лотерейный билет для своей беременной жены и выиграл 9,7 миллиона фунтов стерлингов, потратил все деньги и пошел работать в шахту. По его словам, теперь он чувствует себя более счастливым.

В штате США Пенсильвания местный житель выиграл почти 457 млн долларов в лотерею Powerball.

Жительница канадской провинции Новая Шотландия, выигравшая в лотерею около четырех миллионов долларов, утверждает, что выигрышная комбинация чисел ей приснилась в 1989 году.

В городе Хинкли (Великобритания) победитель лотереи потратил выигрыш на проституток и автомобиль, после чего убил двух сыновей, пытался убить жену и совершил суицид.