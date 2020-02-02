В Лондоне произошел теракт, нападавшего застрелили
2020-02-02 17:59:10
Несколько человек получили ранения
В Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Обстоятельства еще оцениваются; инцидент был определен как связанный с терроризмом", – сказано в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.
Корреспондент Sky News Марк Уайт сообщил, что на нападавшем могло быть настоящее взрывное устройство или его муляж.
Полиция призвала людей избегать этого района, а Лондонская служба скорой помощи заявила, что у них есть "ряд ресурсов" на месте происшествия.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 ноября около Лондонского моста мужчина с ножом напал на прохожих и ранил нескольких человек. Двое из пяти пострадавших скончались. Подозреваемого ликвидировали полицейские, он умер на месте. На теле мужчины был найден муляж пояса смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.
- Нападающим оказался 28-летний Усман Хан, который жил в районе Стаффордшир. В 2012 году Хан уже был осужден за терроризм и отсидел в тюрьме 8 лет. В декабре 2018 года его освободили.
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