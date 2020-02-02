В Австрии слепили 38-метрового снеговика и поставили рекорд Гиннесса
2020-02-02 22:54:27
Работа по возведению огромного снеговика началась еще в середине декабря 2019 года, а снег нагоняли пушками
В австрийской федеральной земле Штирия слепили самого высокого в мире снеговика: его высота – 38,04 метра.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрировали в субботу, 1 февраля, в Австрии самого высокого в мире снеговика.
Снеговик, находящийся в городе Ризнеральм, получил имя Ризи.
Кроме роста, Ризи еще отличается от других снеговиков отсутствием живота – из соображений статистики высокий снеговик становится все стройнее.
Работа по возведению огромного снеговика началась еще в середине декабря 2019 года, а снег для его лепки производился при помощи двух снеговых пушек, которые обычно используются для обеспечения снегом лыжных трасс.
Расходы на создание снеговика – около 60 тысяч евро.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Саудовскую Аравию заглянула зима со снегопадами. Cнег выпал в горной местности в провинции Табук.
- В одном из штатов Австралии выпал снег. Метеорологи утверждают, что подобного снегопада не было в штате Квинсленд с 2015 года.