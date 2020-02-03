Власти Великобритании пока не решили, ехать ли на Парад победы в Москве

В 2020 году будет отмечаться 75 лет со дня завершения Второй мировой войны

В Лондоне получили приглашения на праздничные мероприятия в Москве в честь 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, однако еще не приняли решение участвовать. Об этом сообщила посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт в интервью газете "Коммерсант”.

"Мы получили приглашение, но я пока не могу сказать, какой будет ответ. Но мы помним, конечно, что 75 лет назад мы с СССР, США и другими союзниками встали плечом к плечу, чтобы отразить нацистскую угрозу. В этом году мы стремимся подобающим образом совместно отметить годовщину, ведь, скорее всего, это последний юбилей, когда еще живы многие ветераны той войны», – сказала она.

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