Телевизионная аудитория Super Bowl увеличилась впервые с 2015 года

Прирост числа зрителей по сравнению с 2019 годом составил 1,7%

Трансляцию финала чемпионата по американскому футболу Super Bowl в 2020 году посмотрели 99,9 млн человек, что на 1,7% больше, чем в 2019-м. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на данные медиаизмерений компании Nielsen.

Рейтинг Super Bowl вырос впервые с 2015 года. Несмотря на то, что американский футбол остается очень популярным в США, последние четыре года его ТВ-аудитория снижалась. Это может быть связано с общим снижением числа телезрителей – люди все больше используют стриминговые сервисы в интернете.

Телеканал Fox в этом году предложил и поток Super Bowl LIV, который, наряду с испаноязычным потоком Fox Deportes, увеличил аудиторию игры до 102 млн зрителей. В прошлом году общая аудитория Super Bowl на CBS, ESPN Deportes и потоковых платформах составила в 100,7 млн зрителей.

Напомним, игра прошла в ночь на 3 января. Победителем стала "Канзас Сити Чифс". Она выиграла у "Сан-Франциско Фортинайнерс" со счетом 31:20. Команда из Канзаса стала чемпионом впервые с 1970 года.

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