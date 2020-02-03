Бегом за славой: Instagram-модель пыталась выскочить на поле во время Super Bowl

Но девушку вовремя поймали

Instagram-модель пыталась выбежать на футбольное поле во время финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США, которая проходила на стадионе Hard Rock в Майами, Флорида. Об этом пишет NYpost.

Но охранники вовремя ее поймали и не дали сорвать игру. На фото, которые появились в Сети, видно, что девушку эскортируют к выходу сразу шестеро охранников.

Фото: NYpost

На Келли были кроссовки и черное мини-платье, впрочем, когда ее уводили, она задрала подол и оказалось, что под ним ярко-розовый купальник.

Позже выяснилось, что это Instagram-модель Келли Кей, известная своими откровенными снимками.

Фото: Instagram Kelly Key

Благодаря ее выходке, число подписчиков у нее значительно выросло. Но ее может ожидать удаление профиля. Именно это произошло с Instagram-страничкой модели Кинси Волански, которая устроила короткую пробежку по футбольному полю во время финального матча Лиги чемпионов-2018/19. Также Келли Кей ждет задержание и солидный штраф.

Как ранее писал Фокус:

"Жизнь для того, чтобы жить. Творите безумства, которые запомните навсегда", – написала Кинси после пробежки. Во время матча Волански проскочила через кольцо стюардов и добежала до середины поля, где ее и задержали сотрудники стадиона. Из-за ее выходки матч на время приостановили.