МИД: 25 украинцев находятся на борту лайнера, заблокированного на карантин в Японии

Карантин на судне объявлен с утра 5 февраля сроком на 14 суток

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который заблокировали из-за вспышки нового коронавируса в японском порту Йокогама, находится 25 граждан Украины. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Украинской правды.

"По предварительной информации, на борту лайнера находится 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна", – говорится в сообщении.

Всего на судне пребывают 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 – пассажиры, а остальные – члены экипажа.

Коронавирус был подтвержден у десяти пассажиров: у троих японцев, одного туриста из Гонконга, двух автралийцев, одного американца и члена экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было серьезных симптомов.

Карантин на судне объявлен с утра 5 февраля сроком на 14 суток.

В настоящее время японские медики пока принимают меры, чтобы диагностировать всех, кто находится на судне. Власти Японии организовали жизнеобеспечение людей на борту, работает служба психологической поддержки.

После завершения карантина будет проведено дополнительное обследование, после чего решится, позволять ли пассажирам покинуть лайнер.

"Посольство Украины в Японии принимает оперативные меры с целью проверки указанной информации и обеспечения надлежащего консульского сопровождения дела", – сообщает МИД Украины.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров.

Как ранее писал Фокус:

Пассажиры Diamond Princess, которые остались на борту, сообщают, что питание стало скудным, что на девятипалубном лайнере занимает много времени. От это страдают в первую очередь инсулинозависимые диабетики, которых немало на борту.