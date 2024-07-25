Оснащена секретными кнопками: в сети показали фото новой суперъяхты за $5 миллионов
Производитель хвастается, что настоящей забавой для нового владельца будет использование новых функций инновационного судна в стиле Джеймса Бонда.
Вскоре спустят на воду новую роскошную суперъяхту Ladenstein 88, оснащенную таким количеством функций, что большинство пассажиров даже не знает, что с ними делать. Судно выставят на продажу со стартовой ценой в 5,12 миллиона долларов США, пишет издание The New York Post.
На просторной яхте есть удобные места для сидения на нескольких палубах, много элегантной мебели и тропический душ. На нижних отсеках предусмотрена отдельная стоянка для гидроциклов и других плавсредств, а также есть место для сауны и тренажеров.
Производитель хвастается, что настоящей забавой для нового владельца будет использование новых функций инновационного судна в стиле Джеймса Бонда. Например, нажатие "секретной кнопки" превратит носовую часть в "спортивную зону", где располагается поле для гольфа с открытыми зонами общей площадью около 700 квадратных футов (65 кв.м).
Кроме того, нажав другую кнопку, можно открыть хорошо укомплектованный скрытый бар и вращающийся внутри телевизор.
В яхте Ladenstein 88 будет от трех до пяти внутренних кают с разнообразным дизайном на выбор: итальянский формат, нью-йоркский стиль Готэма или нуарный в стиле "Крестного отца".
"Каждый Ladenstein станет уникальным экземпляром, отражающим стиль жизни и ценности владельца", — заявил генеральный директор компании-производителя Маркус Ладенштейн (Markus Ladenstein).
Напомним, ранее Фокус писал, что в сети появились первые кадры роскошной яхты, проект которой уже вызвал восторг у многих людей. Гости на борту могут рассчитывать на пятизвездочное обслуживание, включая большой бассейн, расположенный на верхней палубе рядом с площадкой для вертолета. Огромный корабль также имеет четыре этажа с роскошным интерьером и полом, обшитым деревянными панелями. Создатели подробнее рассказали о корабле и показали его в действии.
Также стало известно, что работника круизного лайнера арестовали за скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров. Женщина, которая проживала в каюте с сестрой и матерью, обнаружила записывающее устройство, когда заглянула под раковину, чтобы взять рулон туалетной бумаги.