"Звезда шоу": яхта стоимостью около $1 млрд оснащена собственным дирижаблем (видео)

В сети появились первые кадры роскошного судна, проект которого уже вызвал восторг у многих людей. Создатели рассказали о корабле и показали его в действии.

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Стал известен дизайн мегаяхты Colossea стоимостью около 1 млрд долларов, которая оснащена собственным дирижаблем. Об этом пишет Metro.

Проект роскошного судна длиной 699 футов (213 метров) был создан итальянской дизайн-студией Lazzarini. Оно отдает дань уважения дирижаблю N1, позже переименованному в Norge, который совершил первое путешествие к Северному полюсу в 1926 году.

Летательный аппарат может отправляться в путешествие независимо от основной конструкции яхты. Когда капитан решает, что пора лететь, судно выполняет процедуру разблокировки электромагнитных блоков, удерживающих дирижабль на месте, и отцепляет лебедки, чтобы освободить его подъемную силу.

Яхта с дирижаблем Фото: SWNS Летательный аппарат может отправляться в путешествие независимо от основной конструкции яхты Фото: SWNS

На борту воздушного судна, грузоподъемность которого составляет 10 000 кг, могут разместиться до 24 пассажиров и десять членов экипажа. На самой яхте есть 22 гостевые каюты и несколько палуб с бассейнами в задней части, что позволяет разместить до 44 гостей и 20 членов экипажа.

"На яхте Colossea дирижабль переосмысливает свой культовый дизайн с помощью материалов и технологий сегодняшнего дня, предлагая те же размеры модели 1924 года с обновленными материалами, планировкой и двигательной установкой. Colossea — это концептуальный проект, но предполагаемая стоимость реальной сборки — около 1 млрд долларов", — отмечают специалисты из Lazzarini.

На яхте есть 22 гостевые каюты Фото: SWNS На борту воздушного судна могут разместиться до 24 пассажиров и 10 членов экипажа Фото: SWNS

Гости на борту могут рассчитывать на пятизвездочное обслуживание, включая большой бассейн, который расположен на верхней палубе рядом с площадкой для вертолета. Огромный корабль также имеет четыре этажа с роскошным интерьером и полом, обшитым деревянными панелями.

Однако главной "звездой шоу" является захватывающий дух дирижабль, который медленно поднимается в воздух прямо с судна.

В презентационном видеоролике мегаяхту можно увидеть во всей красе, путешествующую по океану.

Ранее Фокус сообщал, что работница круизного лайнера рассказала о "диких" вечеринках персонала. Люси Саутертон, которая около 9 лет работает на круизном лайнере всегда мечтала путешествовать, но у нее не было денег. Идея работать в спа-салоне на борту корабля показалась ей прекрасным способом использовать свои навыки и при этом увидеть мир.

Также стало известно, что работника круизного лайнера арестовали за скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров. Постоялица, которая проживала в каюте с сестрой и матерью, обнаружила записывающие устройство, когда заглянула под раковину, чтобы взять рулон туалетной бумаги.