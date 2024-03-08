"Зірка шоу": яхта вартістю близько $1 млрд оснащена власним дирижаблем (відео)
У мережі з'явилися перші кадри розкішного судна, проєкт якого вже викликав захват у багатьох людей. Творці розповіли про корабель і показали його в дії.
Став відомий дизайн мегаяхти Colossea вартістю близько 1 млрд доларів, яка оснащена власним дирижаблем. Про це пише Metro.
Проєкт розкішного судна довжиною 699 футів (213 метрів) був створений італійською дизайн-студією Lazzarini. Воно віддає данину поваги дирижабля N1, пізніше перейменованому в Norge, який здійснив першу подорож до Північного полюса 1926 року.
Літальний апарат може вирушати в подорож незалежно від основної конструкції яхти. Коли капітан вирішує, що час летіти, судно виконує процедуру розблокування електромагнітних блоків, що утримують дирижабль на місці, і відчіплює лебідки, щоб звільнити його підіймальну силу.
На борту повітряного судна, вантажність якого становить 10 000 кг, можуть розміститися до 24 пасажирів і десять членів екіпажу. На самій яхті є 22 гостьові каюти й кілька палуб з басейнами в задній частині, що дає змогу розмістити до 44 гостей і 20 членів екіпажу.
"На яхті Colossea дирижабль переосмислює свій культовий дизайн за допомогою матеріалів і технологій сьогодення, пропонуючи ті самі розміри моделі 1924 року з оновленими матеріалами, плануванням і руховою установкою. Colossea — це концептуальний проєкт, але передбачувана вартість реальної збірки — близько 1 млрд доларів", — зазначають фахівці з Lazzarini.
Гості на борту можуть розраховувати на п'ятизіркове обслуговування, включно з великим басейном, розташованим на верхній палубі поруч із майданчиком для вертольота. Величезний корабель також має чотири поверхи з розкішним інтер'єром і підлогою, обшитою дерев'яними панелями.
Однак головною "зіркою шоу" є дивовижний дирижабль, який повільно підіймається в повітря прямо з судна.
У презентаційному відеоролику мегаяхту можна побачити у всій красі, яка подорожує океаном.
Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу. Люсі Саутертон, яка близько 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але у неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички і при цьому побачити світ.
Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.