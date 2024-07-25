Оснащена секретними кнопками: у мережі показали фото нової супер'яхти за $5 мільйонів

Виробник хизується, що справжньою забавою для нового власника буде використання нових функцій інноваційного судна у стилі Джеймса Бонда.

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Незабаром спустять на воду нову розкішну супер’яхту Ladenstein 88, оснащену такою кількістю функцій, що більшість пасажирів навіть не знає, що з ними робити. Судно виставлять на продаж зі стартовою ціною в 5,12 мільйона доларів США, пише видання The New York Post.

На просторій яхті є зручні місця для сидіння на декількох палубах, багато елегантних меблів та тропічний душ. На нижніх відсіках передбачена окрема стоянка для гідроциклів та інших плавзасобів, а також є місце для сауни та тренажерів.

Судно виставлять на продаж зі стартовою ціною в 5,12 мільйона доларів США Фото: Ladenstein Yachts

Виробник хизується, що справжньою забавою для нового власника буде використання нових функцій інноваційного судна у стилі Джеймса Бонда. Наприклад, натискання "секретної кнопки" перетворить носову частину на "спортивну зону", де розташовується поле для гольфу із відкритими зонами загальною площею близько 700 квадратних футів (65 кв.м).

Інтер'єри яхти Ladenstein 88 Фото: Ladenstein Yachts Інтер'єри яхти Ladenstein 88 Фото: Ladenstein Yachts

Окрім того, натиснувши іншу кнопку, можна відкрити добре укомплектований прихований бар й телевізор, що обертається всередині.

У яхті Ladenstein 88 буде від трьох до п'яти внутрішніх кают з різноманітним дизайном на вибір: італійський формат, нью-йоркський стиль Готема чи нуарний у стилі "Хрещеного батька".

На просторій яхті є зручні місця для сидіння на декількох палубах, багато елегантних меблів та тропічний душ Фото: Ladenstein Yachts На просторій яхті є зручні місця для сидіння на декількох палубах, багато елегантних меблів та тропічний душ Фото: Ladenstein Yachts

"Кожен Ladenstein стане унікальним екземпляром, що відображає стиль життя та цінності власника", — заявив генеральний директор компанії-виробника Маркус Ладенштейн (Markus Ladenstein).

Натискання "секретної кнопки" перетворить носову частину на "спортивну зону" Фото: Ladenstein Yachts

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у мережі з'явилися перші кадри розкішної яхти, проєкт якої вже викликав захват у багатьох людей. Гості на борту можуть розраховувати на п'ятизіркове обслуговування, включно з великим басейном, розташованим на верхній палубі поруч із майданчиком для вертольота. Величезний корабель також має чотири поверхи з розкішним інтер'єром і підлогою, обшитою дерев'яними панелями. Творці детальніше розповіли про корабель і показали його в дії.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Жінка, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.