По утверждениям американских военных, нынешний тестовый пуск не связан с каким-либо событием в мире

США осуществили успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения.

Об этом сообщает KSBY News со ссылкой на американских военных.

"Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена в среду в 12.33 с базы ВВС Ванденберг (в Калифорнии)", – говорится в сообщении.

Пролетев 6,76 тыс. км, невооруженная головная часть ракеты поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III

Представители Пентагона заявили, что данное испытание было необходимо для подтверждения точности и надежности самой ракеты, а не является ответом на какие-либо события в мире.

По словам американских военных, программа испытательных запусков помогает США поддерживать свои ядерные возможности в рамках собственной национальной безопасности.

Как ранее сообщал Фокус:

1 января 2019 года госсекретарь США Майк Помео заявил, что США приостанавливают участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности.

В свою очередь, Москва ответила, что оставляет за собой право ответа на выход США из ракетного договора с Россией.