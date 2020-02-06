В Индии в многоэтажке из кранов полилась смесь пива, бренди и рома

Жильцы дома остались без питьевой воды и возможности принять ванну

В южном индийском штате Керала в одном из многоквартирных домов из кранов полилась смесь пива, бренди и рома. Об этом сообщает ВВС.

Жители дома обратились к местной власти за помощью. После этого выяснилось, что колодец загрязнили сами чиновники, хотя и случайно. Неподалеку от колодца была захоронены 6 тыс. литров конфискованного алкоголя.

Жидкость в яме просочилась в почву, а также в колодец, который снабжал питьевой водой жителей 18 квартир в районе Триссур.

"Мы были шокированы произошедшим", – говорит владелец жилого комплекса Джоши Малекекал.

Загрязнение колодца не только оставило без питьевой воды жильцов, но и без возможности помыться.

"Дети не могли ходить в школу, и даже их родители не могли ходить на работу", – говорит Малекекал.

После жалоб жителей дома, чиновники взялись исправлять ситуацию. Но, по словам жильцов, процесс закачки чистой воды в скважину, скорее всего, займет месяц. Все это время люди будут зависеть от поставок воды местной властью.

"Они ежедневно поставляют около 5 тыс. литров воды, но этого недостаточно, чтобы покрыть нужды всех семей нашем доме", – подытожил Малекекал.

Он также подчеркнул, что колодец был основным источником воды для дома.

Штата Керала занимает самое высокое место по потреблению алкоголя в стране.

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