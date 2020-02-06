Новая операционная система Google может получить название Pigweed
2020-02-06 20:04:46
Информация о системе пока не раскрывается
Компания Google зарегистрировала в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) новый товарный знак Pigweed, который отнесла к классу "компьютерное операционное программное обеспечение". Свидетельство выдано 31 января. Об этом сообщил ресурс 9to5google.com.
Информация о системе пока не приводится.
Pigweed может стать второй операционной системой (ОС) компании с "цветочным" названием. Так по-английски называют амарант – однолетнее травянистое растение. У Google также есть пока не анонсированная и не выпущенная "цветочная" ОС Fuchsia (фуксия). Впервые о ней стало известно в августе 2016 года, а торговую марку зарегистрировали летом 2017-го, написал CNews.
Ранее стало известно, что Google к 2022 году планирует вместо морально устаревшей и предрасположенной к вирусам Android выпустить новую ОС под названием Fuchsia. Вместо ядра Linux она будет использовать ядро Zircon, также система будет "заточена" под голосовое управление. Fuchsia сможет работать как на смартфонах, так и на других устройствах, включая ноутбуки.
Амарант подарил новой ОС Google свое название
Как ранее сообщал Фокус:
- Google открыла свой R&D-центр (офис разработки) в Киеве. Работать он будет на базе компании CloudSimple.
- В начале декабря в отношении Google начато антимонопольное расследование в Евросоюзе. Его объектом стали методы, которые компания использует для сбора информации.
- В сентябре генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что компания планирует инвестировать 3 млрд евро в расширение своих дата-центров по всей Европе в течение следующих 2 лет.