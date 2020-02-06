Новая операционная система Google может получить название Pigweed

Информация о системе пока не раскрывается

Компания Google зарегистрировала в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) новый товарный знак Pigweed, который отнесла к классу "компьютерное операционное программное обеспечение". Свидетельство выдано 31 января. Об этом сообщил ресурс 9to5google.com.

Информация о системе пока не приводится.

Pigweed может стать второй операционной системой (ОС) компании с "цветочным" названием. Так по-английски называют амарант – однолетнее травянистое растение. У Google также есть пока не анонсированная и не выпущенная "цветочная" ОС Fuchsia (фуксия). Впервые о ней стало известно в августе 2016 года, а торговую марку зарегистрировали летом 2017-го, написал CNews.

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Ранее стало известно, что Google к 2022 году планирует вместо морально устаревшей и предрасположенной к вирусам Android выпустить новую ОС под названием Fuchsia. Вместо ядра Linux она будет использовать ядро Zircon, также система будет "заточена" под голосовое управление. Fuchsia сможет работать как на смартфонах, так и на других устройствах, включая ноутбуки.

Амарант подарил новой ОС Google свое название

Как ранее сообщал Фокус: